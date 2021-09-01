تونس تنتخب رئيسا المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي لمدة عامين (هيئة السوق المالية)

انتخبت هيئات التعديل المالي الفرونكوفونية، الاربعاء ، تونس ممثلة في هيئة السوق المالية التونسية ، رئيسا للمعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي لمدة عامين وفق بلاغ صادر عن الهيئة.



ويمثل ترأس تونس لهذه المنظمة الناشطة في مجال التعديل المالي للاسواق المالية الفرونكوفونية ، إعترافا بالتقدم على مستوى مؤشرات السوق المالية التونسية من حيث جودة التعديل المالي خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي طبقا للمعايير الدولية.



وتم انتخاب تونس رئيسا للمعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي، الذي أسس سنة 2001 من قبل هيئات تعديل الأسواق المالية الناشطة في المناطق الجغرافية المعتمدة للغة الفرنسية خلال إنعقاد الاجتماع 19 للمعهد.



ويضم المعهد إلى جانب تونس 18 هيئة تعديلية تمثل كندا وفرنسا والجزائر و المغرب و سويسرا و بلجيكيا وكسمبورغ و موناكو ورومانيا وبلغاريا وأندورا وملدوفا ولبنان وغينيا وجزر الموريس والفيتنام والاتحاد النقدي لغرب افريقيا والهيئة الاقتصادية والنقدية لدول افريقيا الوسطى.



وتهدف هذه المنطمة الدولية بالأساس إلى التعاون الفني والتنسيق والتبادل بين مختلف هيئات التعديل المالي الفرنكوفوني وتبحث الاجتماعات عالية المستوى عديد المسائل المتعلقة بأسواق المال.



ويبحث الأعضاء إشكاليات تتصل بالتشريعات المنظمة لأسواق المال والأدوات المالية في ظل المتغيرات وهو ما يستوجب متابعة دقيقة لضمان نزاهة وشفافية الأسواق واستقرارها وحماية المستثمرين وتشديد الرقابة وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .



