كرة اليد: مواعيد استكمال مسابقات الموسم الرياضي 2020-2021

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن بقية الزرنامة العامة لموسم كرة اليد ضمن مسابقتي بطولة القسم الوطني "ا" وكاس تونس لكرة اليد لموسم 2020-2021, و التي تم اقرارها اثر الاجتماع الدوري للمكتب الجامعي..



بطولة القسم الوطني "ا" اكابر (مرحلة التتويج ):

الجولة 12 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الجولة 13 الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الجولة 14 الجمعة 1 اكتوبر 2021

المقابلات الفاصلة الجمعة 8 اكتوبر 2021



كاس تونس:

الدور ثمن النهائي : الثلاثاء 12 اكتوبر 2021

الدور ربع النهائي : الجمعة 15 اكتوبر 2021

الدور نصف النهائي :الجمعة 22 اكتوبر 2021

الدور النهائي :الجمعة 12 نوفمبر 2021



وتقرر في ذات الاجتماع ان يكون انطلاق بطولة القسم الوطني "ا" و"ب" للموسم الرياضي 2021-2022 يوم السبت 20 نوفمبر 2021.









