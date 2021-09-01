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كرة اليد: مواعيد استكمال مسابقات الموسم الرياضي 2020-2021

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 19:06قراءة: 0 د, 35 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن بقية الزرنامة العامة لموسم كرة اليد ضمن مسابقتي بطولة القسم الوطني "ا" وكاس تونس لكرة اليد لموسم 2020-2021, و التي تم اقرارها اثر الاجتماع الدوري للمكتب الجامعي..

بطولة القسم الوطني "ا" اكابر (مرحلة التتويج ):
الجولة 12 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الجولة 13 الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الجولة 14 الجمعة 1 اكتوبر 2021
المقابلات الفاصلة الجمعة 8 اكتوبر 2021

كاس تونس:
الدور ثمن النهائي : الثلاثاء 12 اكتوبر 2021
الدور ربع النهائي : الجمعة 15 اكتوبر 2021
الدور نصف النهائي :الجمعة 22 اكتوبر 2021
الدور النهائي :الجمعة 12 نوفمبر 2021

وتقرر في ذات الاجتماع ان يكون انطلاق بطولة القسم الوطني "ا" و"ب" للموسم الرياضي 2021-2022 يوم السبت 20 نوفمبر 2021.




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