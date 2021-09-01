أريانة المدينة: مداهمة 3 مخازن عشوائية وحجز أكثر من 8 ألاف إطار من العجلات المطاطية

باب نات - تمكن اليوم اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بأريانة المدينة و فرقة الشرطة البلدية و مصلحة التجارة بأريانة اثر عمل استقصائي تجاوز الأسبوع من مداهمة 3 مخازن عشوائية بجهة حي الملاحة تم اعدادها لتخزين العجلات المطاطية متواجدة بالطابق السفلي لمجمعات سكنية وبدون اي سلامة و وقاية خاصة من الحرائق مما يكشل خطر كبير على المتساكنين في صورة نشوب حريق.



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز البضاعة والمتمثلة في 3 ألاف إطار مطاطي جديد و حوالي 5 ألاف إطار مطاطي مستعمل وحوالي 400 بطارية سيارة و الغلق الفوري للمخازن و مواصلة الأبحاث من طرف مصالح الديوانة بالاضافة الى تسخير الحماية المدنية لرفع الاخلالات الوقائية ،كما تم استدعاء صاحب المحل من طرف مصالح التجارة للتثبت من فاتورات البيع و الشراء .



