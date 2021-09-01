بن عروس: يوم إعلامي ببلدية حمام الأنف حول التلوث بالضاحية الجنوبية للعاصمة

وات - احتضنت بلدية حمام الأنف من ولاية بن عروس، اليوم الأربعاء، يوما إعلاميا مفتوحا حول إشكاليات التلوث بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وتدخلات الهياكل المعنية للحدّ من هذه الظاهرة، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من البلديات ومن المجتمع المدني وعن الديوان الوطني للتطهير.



وقدّم ممثل الديوان الوطني للتطهير عرضا حول الدراسة التنفيذية لمشروع انجاز مصرف بحري لتحويل المياه المعالجة بالقطب الجنوبي للتطهير بتونس (قطب جنوب مليان)، والذي يهدف إلى تحويل المياه المعالجة بالقطب، والمسكوبة بوادي مليان، إلى مصرف بحري، والمقدرة تكلفته بـ2.1 مليون دينار، ويشمل مرحلتين، تم استكمال أولاهما والمتعلقة بالقيام بالأشغال التحضيرية بالوسط المتلقي، على غرار الأشغال الطوبوغرافية والجيولوجية في الوسطين البري والبحري، وأشغال قيس التيارات البحرية والعناصر الفيزيوكيميائية للوسط البحري، وإعداد نمذجة لانتشار المياه المعالجة بالوسط البحري، وذلك في انتظار الانطلاق في المرحلة الثانية والمتعلقة بملف طلب العروض.

كما تمّ التطرق إلى مشروع تجديد وتدعيم محطة التطهير جنوب وادي مليان، والمندرج في إطار برنامج الحدّ من التلوّث بالبحر المتوسّط المموّل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار، والذي يهدف إلى الرفع من طاقة استيعاب المحطة من 40 ألف متر مكعب في اليوم إلى 90 ألف متر مكعب، وتجديد التجهيزات الكهربائية والالكتروميكانيكية للمحطة.



وتناول عدد من رؤساء البلديات الحاضرين اشكاليات الربط مع شبكة التطهير في عديد الأحياء، ومشكلات السكب الصناعي للمؤسسات في مجرى وادي مليان، وسكب مياه الصرف الصحي في قنوات تصريف مياه الأمطار، والحاجة الملحة لحماية المتساكنين وحقّهم في بيئة نظيفة وشاطئ نظيف وتأخر الحلول العملية في انقاذ الضاحية الجنوبية من معضلة التلوث..



