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المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة للفترة الشتوية

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 15:23قراءة: 0 د, 42 ث
حدّد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، غي بلاغ اصدره الاربعاء، المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة للفترة الشتوية لتكون ساعات عمل صيدليات النهار من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال أيام الأعياد من الساعة .308 صباحا إلى السابعة والنصف مساء مع راحة بين الواحدة زوالا إلى الثالثة زوالا.

كما ضبط المجلس توقيت فتح صيدليات المناوبة من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد بداية من الساعة 8.30 صباحا الى السابعة والنصف مساء، في حين تفتح صيدليات الليل من الاثنين إلى يوم الجمعة وخلال الأعياد من السابعة والنصف مساء إلى الساعة .308 صباحا.

وبالنسبة إلى يومي السبت والأحد تفتح صيدليات النهار من الساعة 8.30 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، في حين يبدأ نشاط صيدليات المناوبة من الساعة 8.30 صباحا إلى السابعة والنصف مساء.
وقرر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة تحديد ساعات عمل صيدليات الليل يومي السبت والأحد بداية من الساعة السابعة والنصف مساء إلى الساعة 8.30 صباحا.

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