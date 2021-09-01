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كاس العرب للسيدات- نصف النهائي - تونس - الجزائر غدا (الساعة الثامنة ليلا توقيت تونس)

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 16:39قراءة: 0 د, 14 ث
يتبارى المنتخب النسائي التونسي لكرة القدم غدا ( س 21 توقيت محلي - س20 بتوقيت تونس ) بملعب المقاولون العرب بالقاهرة مع نظيره الجزائري في نصف نهائي كاس العرب للسيدات لكرة القدم فيما يجمع نصف النهائي الثاني للبطولة بين منتخبي مصر والاردن ( س 18 توقيت محلي)

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