يتبارى المنتخب النسائي التونسي لكرة القدم غدا ( س 21 توقيت محلي - س20 بتوقيت تونس ) بملعب المقاولون العرب بالقاهرة مع نظيره الجزائري في نصف نهائي كاس العرب للسيدات لكرة القدم فيما يجمع نصف النهائي الثاني للبطولة بين منتخبي مصر والاردن ( س 18 توقيت محلي)
كاس العرب للسيدات- نصف النهائي - تونس - الجزائر غدا (الساعة الثامنة ليلا توقيت تونس)
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