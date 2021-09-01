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بنزرت:  نشوب حريق بالغابة الشعراء لمنطقة بشاطر من معتمدية بنزرت الجنوبية

صورة توضيحية
Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 15:23قراءة: 0 د, 34 ث
وات - شهدت، ظهر اليوم الاربعاء، منطقة بشاطر من معتمدية بنزرت الجنوبية، نشوب حريق بالغابة الشعراء بالمكان، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح أفاد به (وات)، ان الحريق كان اندلع بصفة فجئية ظهر اليوم قبل ان يستعر اكثر بسبب قوة الرياح، مبينا انه ورغم صعوبة تضاريس المكان تم استنفار 03 شاحنات إطفاء من قبل مصالح الحماية المدنية، و03 شاحنات لذات الغرض من قبل مصالح الغابات، لتطويق النيران.

ولاحظ المدير الجهوي للحماية المدنية، ان العمل جار حتى الساعة في محاولة لإطفاء الحريق، الذي استقر في محيط النسيج الغابي للمنطقة والمكون من غابة شعراء وبعض أشجار الصنوبر ، لافتا إلى أنه بعيد عن التجمعات السكنية .

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