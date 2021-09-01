باجة: حملة تسجيل في منظومة "ايفاكس" أمام مكتب البريد بمدينة باجة لفائدة المنتفعين بالجرايات والمساعدات الاجتماعية

انتظمت، اليوم الاربعاء، أمام مكتب البريد بشارع الحبيب بورقيبة بمدينة باجة، حملة تسجيل في منظومة "ايفاكس" لفائدة المنتفعين بالجرايات والمساعدات الاجتماعية.



وبيّن المدير الجهوى للصحة بباجة، الياس عمار، في تصريح لـ"وات" ان اختيار تنظيم هذه الحملة امام مكتب البريد الرئيسي بمدينة باجة، يأتي على خلفية العدد الكبير للمواطنيين المتوافدين يوميا على هذا المكتب وخاصة خلال هذه الفترة المتزامنة مع سحب الجرايات وانطلاق صرف المساعدات المالية الظرفية الاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة.



وأضاف ان هذه الحملة تندرج ضمن سلسلة حملات تقوم بها الادارة الجهوية للصحة وشركاءها وخاصة برنامج "عزيمة" لتكثيف التسجيل فى منظومة "ايفاكس" ودعم جهود التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد.



وأشار الى ان مختلف مراكز الصحة الاساسية بالجهة تشهد حملات مماثلة للتلقيح والتسجيل خاصة في الارياف، على غرار حملتي التسجيل اللتين انتظمتا بالحمرونية بباجة الشمالية والمنشية بتبرسق، وذلك بهدف الوصول الى تلقيح 50 بالمائة من متساكنى ولاية باجة.



وتجدر الاشارة الى عدد الملقحين بالجهة تجاوز 131 الف مواطن، منهم ما يقارب 100 الف مواطن تلقوا الجرعة الاولى، وتهدف الجهة الصحية بباجة حاليا الى الوصول الى 150 الف ملقح على الاقل.



