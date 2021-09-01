منظمة الصحة العالمية: تونس تحقق نتيجة استثنائية بتلقيح أكثر من 1,6 مليون شخص في ثلاثة أيام مفتوحة للتلقيح ضد كورونا

وات - أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، الإربعاء، أن أكثر من 1 مليون و600 ألف شخص في تونس تلقوا التلقيح المضاد لكوفيد 19 خلال الأيام الوطنية المفتوحة الثلاثة للتلقيح في8 و15 و29 أوت 2021.



واعتبرت المنظمة العالمية للصحة في بلاغ إعلامي لها، ان تلقيح 1,6 فرد في 3 أيام مفتوحة للتلقيح في تونس "نتيجة استثنائية ودليل على ديناميكية والتزام مختلف المتدخلين لمجابهة الازمة الصحية بفعالية والتصدي لجائحة كوفيد 19".



ولفتت الى أن أكثر من 35 بالمائة من التونسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من التلقيح فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح 20 بالمائة، مؤكدة أن تونس تتقدم بذلك نحو بلوغ هدفها المتمثل في تلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل.



وأشارت الى انه لبلوغ هدف تلقيح نصف سكانها، يمكن لتونس الاعتماد على شبكة مراكز الصحية الأساسية المتوفرة بها والتي لها تجربة في مجال تلقيح.



وبينت أن المجهودات المبذولة لتلقيح المواطنين ستساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص والحد من عدوى الفيروس علاوة على تعزيز القطاع الصحي من أجل الاستعداد لمجابهة موجات وبائية جديدة.



وجددت منظمة الصحة العالمية استعدادها مواصلة مساندة تونس من أجل تعزيز جهودها في مجال التلقيح ولمحاربة الوباء.



