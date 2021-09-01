أمين موقو: مطالب جديدة لاندية للانضمام الى بطولات الرابطات الجهوية تحت الدرس" عضو المكتب الجامعي لكرة القدم

وات - أوضح أمين موقو عضو المكتب الجامعي لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ المكتب الجامعي بصدد دراسة مطالب انخراط جديدة لعدد من جمعيات كرة القدم التي اودعت مطالبها للالتحاق بمسابقات الرابطات الجهوية للموسم الجديد 2021 - 2022، وأنّه سيعلن في الفترة القادمة عن قائمة الأندية والجمعيات التي ستشارك في مختلف البطولات الجهوية.



وبيّن أنّ مباريات الموسم الرياضي الجديد للبطولات الجهوية ستجرى وفق البروتوكول الصحي، مشيرا الى أنّ جميع اللاعبين والاطارات الفنية للفرق ستباشر الموسم الرياضي وقد استكملت التلقيح المضاد لفيروس كورونا.

يذكر أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أعلنت في وقت سابق أنّ الجولة الأولى من بطولة الرابطة الجهوية ستنطلق يومي 20 و 21 نوفمبر القادم، وذلك بعد أن وقع الغاء مسابقاتها في الموسم الماضي بسبب تفاقم الوضع الوبائي.



