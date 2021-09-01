الافروباسكيت - تونس وجنوب السودان غدا في ربع النهائي

سيتباري المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غد ( الساعة الثانية بعد الزوال) في كيغالي في ربع نهائي الافروباسكيت (رواندا 2021) مع منتخب جنوب السودان الذي تفوق امس على منتخب كينيا 60-58.



