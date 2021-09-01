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الافروباسكيت - تونس وجنوب السودان غدا في ربع النهائي

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 08:52قراءة: 0 د, 9 ث
سيتباري المنتخب التونسي لكرة السلة يوم غد ( الساعة الثانية بعد الزوال) في كيغالي في ربع نهائي الافروباسكيت (رواندا 2021) مع منتخب جنوب السودان الذي تفوق امس على منتخب كينيا 60-58.

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