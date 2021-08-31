وزارة الدفاع: إحباط تسلل 41 شخصا من بينهم رضيع نحو السواحل الأوروبية

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن وحدة تابعة لجيش البحر، أحبطت مساء اليوم الثلاثاء، عملية هجرة غير نظامية لـ 41 شخصا، بينهم أجنبي، كانوا على متن قارب على بعد 35 كلم من سواحل رأس الرمل التابعة لمعتمدية جربة (ولاية مدنين).



وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن المتسللين، والذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة وعامين اثنين، أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل غنوش (ولاية قابس) خلال الليلة الفاصلة بين 30 و31 أوت 2021 بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

ومن ضمن الموقوفين شخص جزائري ورضيع وسيدتان.



وقد تم إركابهم والتوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس في إنتظار تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.



ومساء أمس الاثنين، أحبطت وحدة تابعة لجيش البحر، عملية هجرة غير نظامية لعشرة (10) مهاجرين تونسيي الجنسية، كانوا على متن زورق مطاطي على بعد 50 كلم من سواحل مدينة قليبية (ولاية نابل).





