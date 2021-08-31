وضعية الكاتب والناشر التونسيين في ظل أزمة الكورونا محور جلسة عمل انعقدت بوزارة الشؤون الثقافية

انعقدت يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 جلسة عمل تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمّار وبحضور رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين صلاح الدين الحمادي ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين محمد رياض بن عبد الرزاق ورئيس لجنة المعارض العربية والدولية التابعة للاتحاد العربي محمد صالح معالج ورئيس الديوان يوسف بن إبراهيم، وقد خصصت هذه الجلسة لمناقشة جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الكتاب والنشر والتباحث لإيجاد الحلول الكفيلة لمساندة الكاتب والناشر.





وقد أشار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة خاصة على أهمية قطاع الكتاب والنشر فكريا وحضاريا واجتماعيا واقتصاديا، وعلى دور الوزارة في إسناد هذا القطاع، بما يتيح مزيد الترويج لإنتاجاتنا ومزيد التعريف بأعلامنا وطنيا ودوليا.





وبعد التداول والنقاش، تم التأكيد على النقاط الأساسية التالية:

- العمل على الترفيع في الميزانية المخصّصة لاقتناء الكتاب التونسي بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

- وضع جدول زمني لمعالجة الملفات المطروحة في مجال الكتاب والنشر.

- تكوين لجنة مشتركة بين الإدارة والهياكل المهنية تتولى المتابعة الدورية للملفات المتصلة بالقطاع.

- ضرورة تطوير آليات عمل مختلف اللجان، بما يكرّس قواعد الحوكمة والتصرف السليم.





وحضر الجلسة المتفقد العام عماد الحاجّي ومديرة الآداب راضية العرقي ومدير الشؤون الإدارية والمالية رياض العياري بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للكتاب.



