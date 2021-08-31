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وزارة الصحة تتسلم دفعة جديدة من المساعدات في إطار برنامج "الصحّة عزيزة" الممول من الاتحاد الأوروبي

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 19:42قراءة: 0 د, 44 ث
انتظم ظهر اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، بإشراف علي المرابط المكلّف بتسيير وزارة الصحّة وسفير الاتّحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro موكب تسلّم دفعة جديدة من الحافلات متمثّلة في ستّة حافلات وشاحنتين مبردتين وذلك في إطار برنامج "الصحّة عزيزة" المموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي لدعم 13 ولاية ذات الأولويّة.



ووفق بلاغ لوزارة الصحة, أعرب علي المرابط عن ارتياحه لمستوى العلاقات المميّزة والتّعاون القائم في المجال الصحّي بين تونس والاتّحاد الأوروبي مشيرا إلى أنّ هذا البرنامج سيمكّن من مزيد الارتقاء بالخدمات الصحيّة المسداة للمواطنين بمختلف جهات البلاد، كما عبّر وزير الصحّة عن شكره للاتّحاد الأوروبي على الترفيع في قيمة التمويل للمرحلة الثانية وتعميمه على 24 ولاية بكامل تراب الجمهوريّة.
هذا وسيتمّ تنفيذ البرنامج على مدى السنوات الأربع القادمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة للسياسة الصحيّة الوطنيّة.
ومن جهته أكّد سفير الاتحاد الأوروبي على دعم دول الاتحاد المتواصل لجهود تونس في تطوير منظومتها الصحيّة الوطنيّة لتحقيق أهداف التغطية الصحيّة الشاملة.

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