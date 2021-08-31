أريانة: تأخر بـ3 أشهر في انطلاق اشغال المركب التجاري والإداري بساحة سليمان اللمسي بالمدينة العتيقة بأريانة

وات - تعرف أشغال بناء المركب التجاري والإداري الجديد بساحة سليمان اللمسي بالمدينة العتيقة بأريانة، تأخرا بـ 3 أشهر على الموعد المقرر لانطلاقها مكان الحي التجاري القديم الذي تولت بلدية اريانة هدمه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و29 ماي المنقضي، وتم في وقت لاحق إحاطته بحواجز حديدية دون أن تتم فيه أي أشغال أخرى.

ولم يتسن لوكالة تونس افريقيا للأنباء معرفة أسباب تأخر انطلاق الأشغال في موعدها المقرر رغم الاتصالات المتكررة برئيس الدائرة البلدية بأريانة المدينة محمد حميّد.

وكان حميّد صرح خلال شهر ماي 2021 لـ"وات" أنه سيتم الشروع خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المنقضي في بناء مركب تجاري وإداري وفق طابع معماري يتماشى والطابع التقليدي للمدينة العتيقة بأريانة، مضيفا أن بلدية أريانة أسندت صفقة إعادة بناء المركب إلى إحدى المقاولات بمبلغ يناهز 700 ألف دينار ومن المنتظر أن تدوم 6 أشهر.

ووضح أن بناء المركب التجاري والإداري المزمع إحداثه سيتكوّن من طابق ارضي يضم 6 محلات تجارية ومكتبا خاصا بإدارة الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى مركبات صحية ومدرج ومصعد، فضلا عن طابق علوي متكون من قاعة متعددة الاختصاصات مساحتها 100 م2، وادارة سريعة، ومكتب ومركبات صحية.

هذا وقد أثار هدم المركب التجاري القديم جدلا في صفوف متساكني مدينة أريانة وتساءل بعضهم عن الجدوى من بناء مركب تجاري وإداري في المدينة العتيقة وهي غير مؤهلة بحكم طابعها المعماري الفريد وضيق أنهجها لتحمل حركية تجارية أو مرورية كبيرة.



