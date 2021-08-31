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وزارة الدفاع: إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا من جنسيات مختلفة بسواحل صفاقس

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 17:26قراءة: 0 د, 26 ث
أحبطت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الثلاثاء، عملية هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا من جنسيات مختلفة (13 تونسيا و8 يمنيين ومغربي) بالموقع جنوب شرقي صفاقس على بعد 30 كم.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن الموقوفين صرحوا بأن أعمارهم تتراوح بين 18 و38 سنة، وأبحروا ليلة البارحة من سواحل صفاقس بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وأضافت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بصفاقس، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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