القسط الثاني من الزيادة في التعريفات التعاقدية لمنظومة استرجاع المصاريف وطبيب العائلة يدخل حيز التطبيق بداية من غد الأربعاء (الكنام)

يدخل القسط الثاني من الزيادة في التعريفات التعاقدية المعتمدة بمنظومة استرجاع مصاريف العلاج ومنظومة طبيب العائلة، بداية من يوم غد الأربعاء، غرة سبتمبر 2021، حيز التطبيق، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء، الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، في بلاغ وجهه إلى منظوريه.



وتبلغ التعريفات التعاقدية المرفعة لأتعاب عيادة الطبيب العام، في اطار منظومة استرجاع المصاريف، 30 دينارا يسترجع منها المضمون الاجتماعي، 21 دينارا بالنسبة للأمراض العادية و30 دينار بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة، فيما يساهم المضمون الاجتماعي، في إطار منظومة طبيب العائلة، ب9 دنانير بالنسبة للأمراض العادية ويعفى من أي مقابل بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة،حسب البلاغ.



أما التعريفة التعاقدية الجديدة بالنسبة لطب الاختصاص، فحددت ب 45 دينارا يسترجع منها المضمون الاجتماعي في اطار منظومة استرجاع المصاريف بـ 31.5 دينارا بالنسبة للأمراض العادية وتسترجع كاملة بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة، وفي المقابل يساهم المضمون الاجتماعي في إطار منظومة طبيب العائلة، ب13.5 د بالنسبة للأمراض العادية ويعفى من أي مقابل بالنسبة للأمراض الثقيلة و المزمنة.

وقدّرت التعريفة التعاقدية المرفعة بالنسبة لعيادة طبيب اختصاص الأعصاب أو الطب النفسي ب 50 دينارا، يسترجع منها المضمون الاجتماعي في إطار منظومة استرجاع المصاريف، 35 دينار بالنسبة للأمراض العادية ويسترجعها كاملة بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة في حين يحمل عليه، في إطار منظومة طبيب العائلة، دفع 15 دينار بالنسبة للأمراض العادية ويعفى من أي مقابل بالنسبة للأمراض الثقيلة والمزمنة .

وللإشارة فان الزيادة تتنزل في اطار الاتفاقية القطاعية لاطباء القطاع الخاص المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2020 ومحضري الاتفاق بتاريخ 11 فيفري 2020 و 3 نوفمبر 2020.

وذكر البلاغ أن هذه التعريفات التعريفات التعاقدية تنطبق على الخدمات الطبية المسداة من قبل الأطباء المتعاقدين مع " الكنام" وتبقى هذه التعريفات المحددة في إطار الاتفاقيات القطاعية ملزمة للأطراف المتعاقدة ووجب التقيد بها من قبل الجميع .



