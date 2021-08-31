المهدية: حجز 5ر36 طنا من السميد المدعم وإحباط عمليتي هجرة غير نظامية (الحرس الوطني)

وات - أفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية، محمد الغراد، اليوم الثلاثاء، بأن

حملة رقابة مشتركة مع الإدارة الجهوية للتجارة أفضت إلى حجز 36 طنا ونصف من السميد الغذائي.



وأوضح الغراد، في تصريح لـ"وات"، أن أعوان منطقة الحرس بالجم وأعوان التجارة حجزوا 26 طنا من السميد المدعم مخبأة في معصرة زيتون بالسواسي، و10 أطنان من نفس المادة منتهية الصلوحية معبأة في أوعية بلاستيكية، فيما حجزت فرقة مشتركة بين التجارة والحرس الوطني ببومرداس 500 كلغ من السميد، و120 كلغ من الفارينة المدعمة، و80 كلغ من السكر المدعم لدى شركتين للمواد الغذائية.



وتعهّدت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مع اتلاف المواد منتهية الصلوحية، وفق ما أذنت به النيابة العمومية بالجهة.



وبين الغراد أن أعوان الحرس الوطني بكل من اشلابة والبرادعة أحبطوا عمليتي هجرة غير نظاميّة نحو السواحل الايطالية، ما أفضى إلى إيقاف 8 أنفار، 5 خلال العملية الأولى (من بينهم فرد يحمل الجنسية السورية) و3 بالعملية الثانية.



