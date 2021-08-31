منوبة: اعتصام مديرات ومديري اعداديات ومعاهد الجهة بالمندوبية الجهوية للتربية

وات - يتواصل لليوم الثاني على التوالي، بولاية منوبة، اعتصام مديرات ومديري اعداديات ومعاهد الجهة بمقر المندوبية الجهوية للتربية، وذلك على خلفية عدد من المطالب المتعلقة بالاعفاء والتثبيت في المهمة، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، عادل العزيزي.



واوضح العزيزي، في تصريح أفاد به (وات)، ان الاعتصام انطلق، امس الاثنين، بدعم من الاتحاد الجهوي للشغل، والفرع الجامعي للتعليم الثانوي، وبعض النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بالجهة، وذلك على خلفية اعلان وزارة التربية شغورا في خطة مدير بالمدرسة الاعدادية ابو القاسم الشابي بدوار هيشر والحال ان مندوبية التربية طلبت تثبيت المديرة المشرفة في مهمتها، وهو ما اعتبره "اهانة للاطار التربوي"، حسب تعبيره.



واضاف، ان الامر متعلق ايضا بالمعهد النموذجي بمنوبة، حيث تعهد وزير التربية بتعيين الاطار المشرف عليه منذ ثلاث سنوات دون تسمية، لكن لم يقع ذلك وطالب الجميع بالتزام الوزارة بتعهداتها في الغرض وبتوفير الموارد البشرية اللازمة من قيمين واداريين وعملة وحراس.

وطالب المعتصمون، ايضا، باعفاء مدير المعهد الثانوي حمودة باشا، بعد تعذر التواصل معه خلال السنة الدراسية الفارطة، وتسببه، وفق نفس المصدر، في احتقان الوضع التربوي، مع الدخول في عطلة مرضية مطولة، ما اثّر على تسيير المؤسسة.

واكد العزيزي، ان العودة الدراسية الحالية تتسم بنقص فادح في الاطار الاداري والعملة والحراس، وتتكرر نفس الاشكاليات التي تطرحها الهياكل النقابية كل سنة، مشيرا الى ان سياسة الترقيع بتخفيض اطارات وعملة مؤسسة لدعم مؤسسة اخرى لم يعد مجديا، خاصة مع انطلاق الدراسة بالمعهد الثانوي بالمرناقية الجديد، والذي يتطلب دعما تربويا واداريا وعملة وحراسة وغيرها.



