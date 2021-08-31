تسجيل تراجع في عدد عقود الكرامة الى حوالي النصف بين سنتي 2019 و 2020

تراجع عدد عقود الكرامة المبرمة الى حوالي النصف خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2019 و2020، مسجلا انخفاضا من 15658 عقدا في سنة 2019 الى 7459 عقدا في 2020 وفق ماصرح به مدير إدارة البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات

بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، هشام بوسعيد



وأضاف هشام بوسعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن عقود الكرامة بلغت 3331 عقدا منذ شهر جانفي 2021 الى حدود شهر أوت الجاري



وأشار الى أن ابرام عقود الكرامة شهد منحى تنازليا منذ سنة 2018 التي سجلت حوالي 18 ألف ويعود ذلك، وفق محدث (وات)، الى اعتماد الوكالة على إجراءات جديدة في العقد من أجل ترشيده وتوجيهه الى مستحقيه



ولفت مدير إدارة البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل الى أن جائحة كورونا كان لها التأثير المباشر على تراجع عدد عقود الكرامة المبرمة



وللاشارة فان عقد الكرامة جاء بمقتضى الامر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وصيغ الانتفاع بها



ويستهدف برنامج عقد الكرامة طالبي الشغل الذين تتوفر فيهم بعض الشروط المتفق عليها ويرمي الي تيسير ادماج طالبي الشغل لأول مرة من حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية



وأبرز هشام بوسعيد أن من بين البرامج النشيطة للتشغيل عقد الاعداد للحياة المهنية الذي شهد استقرارا بمعدل 100 ألف عقد سنويا لافتا الى أنه تم منذ انطلاق السنة الجارية والى حدود شهر أوت الجاري تسجيل 60904 من العقود مرجحا ارتفاع هذا العدد مع نهاية السنة



وأشار الى أن عقود الاعداد للحياة المهنية تتوزع الى حوالي 36 ألف عقد لحاملي الشهادات العليا و 24277 لغير حاملي الشهادات العليا.



