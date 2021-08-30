مدنين: مداهمة منزل أحد المهربين وحجز 500 كلغ من المعسّل بعضها مخبأ في علب مصبّرات

وات - داهمت وحدات أمنية من فرقة الارشاد والشرطة العدلية التابعة لمنطقة الامن الوطنين، بمدنين مساء امس الاحد، منزل أحد المهربين بمدنين، والذي ثبت، إثر توفر معلومات عنه، أنه يقوم بإخفاء المعسّل في علب الطماطم ويعيد تعليبها بآلة خاصة، وفق مصدر امني مسؤول.



واوضح نفس المصدر انه تم إيقاف المتهم وحجز 500 كلغ من المعسل بعضها معلب، وآلة التعليب وكمية من الغلاف الذي يعاد تغليف العلبة به ويحمل اسم علامة تجارية تونسية مختصة في المصبرات، مؤكدا أن التحريات والابحاث متواصلة مع المتهم لاحالته بعد اتمامها على القضاء.

وتأتي هذه العملية في اطار الجهود الامنية لمقاومة التهريب وإماطة اللثام عن كل اشكال التي أصبح يعتمدها المهربون للتخفي والتمويه، وفق نفس المصدر.



