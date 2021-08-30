احباط 83 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة بقيمة 4 ملايين دينار خلال الاسبوع الفارط

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 22 الى 28 أوت الجاري، من إحباط 83 عملية تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي 4 ملايين دينار.



وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم القبض على 1758 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ، بالإضافة الى حجز 15 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة ومسدس و90 خرطوشة.



وأضافت أنه تم حجز 1.886 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و2497 قرصا مخدرا، وقدرت القيمة المالية الجملية للمخدرات المحجوزة بحوالي 195 ألف دينار، فضلا عن حجز 3765 علبة جعة و 96 وسيلة نقل مفتّش عنها.



كما أكدت إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 71 مجتازا، و إحباط 97 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 1203 مجتازين.





