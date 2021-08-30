الديوانة تحجز مبالغ مالية مهربة وتنفذ عملية إنقاذ امراة حامل وطفلين بسواحل قليبية حاولوا اجتياز الحدود خلسة





في إطار مهام مراقبة السواحل البحرية للبلاد التونسية، تفطن أعوان الفرقة البحرية للديوانة بقليبية إلى مركب تعطب محرّكه في عرض البحر وتسربت إليه المياه وعلى متنه ثمانية أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة من بينهم امرأة حامل وطفلين وخمسة شبان.فتم إنقاذهم و اقتيادهم على متن الخافرة البحرية للديوانة إلى ميناء قليبيا وتم إثر إعلام النيابة العمومية تسليمهم إلى المصالح الأمنية .كما تم يوم أمس الأحد 29 أوت 2021 وفي إطار مكافحة تهريب البضائع والأموال بكامل التراب الوطني ، حجز كميات من السجائر والملابس والساعات ومبلغ مالي من العملة التونسية بقيمة جملية بلغت 416 ألف دينار حيث تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر دورية مرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي تحتوي على مبلغ مالي من العملة التونسية بقيمة ناهزت 140 ألف دينار حيث بإيقاف السيارة وإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على المبلغ المالي المذكور مخفيا داخل أجزاء السيارة ولم يدل السائق في شأنه بما يثبت شرعية مسكه فتم حجزه وتحرير محضر في الغرض .وفي السياق ذاته قامت فرقة الحرس الديواني بالصّمار إثر نصب كمين بإحدى المناطق الصحراوية بالجهة بحجز شاحنة رباعية الدفع محملة بعدد 22500 علبة سجائر مهربة وقد قدرت القيمة الجملية للبضاعة ب133 ألف ديناركما حجزت مصالح الحرس الديواني بتونس كميات من البضائع المهربة (ملابس وساعات يدوية) بقيمة 143 ألف دينار.