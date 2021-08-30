تحويل رواية "مفاتيح القيروان" ومجموعة "الفتى القيرواني" إلى شريط سينمائي

وات - يعمل المخرج السينمائي الحبيب المستيري والكاتب والسيناريست الأسعد بن حسين (المدير الحالي لبيت الرواية) على تحويل رواية "مفاتيح القيروان" ومجموعة "اعترافات الفتى القيرواني"، وهما عملان للكاتب والروائي كمال العيادي (الكينغ)، إلى شريط سينمائي.



وأفاد الأسعد بن حسين الذي يعمل على صياغة سيناريو الفيلم رفقة المخرج، أنّ المشروع النهائي للفيلم سيكون جاهزا موفى السنة الحالية ليتمّ تقديمه للجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي من أجل الحصول على تمويل لإنتاج الفيلم. وذكر أن جمع العمليْن معا في فيلم واحد، يعود إلى أنهما يكمّلان بعضهما البعض.

وقال بن حسين إنّ تحويل هذيْن العمليْن إلى فيلم من شأنه أن يُحفّز صنّاع السينما التونسية على الاهتمام بالأعمال الروائية التونسية وتحويلها إلى اللغة البصرية.

وأكد أيضا أن بيت الرواية يعمل حاليا على الإعداد لاتفاقية تعاون وشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة، سيتم بمقتضاها تنظيم ورشات تدريبية لفائدة المخرجين وصناع السينما وكذلك الروائيين في تونس لتحويل القصص والروايات إلى سيناريو أفلام.



وجدير بالذكر أن رواية "مفاتيح القيروان" صدرت سنة 2020 عن دار رؤى للنشر بتونس. أما المجموعة القصصية "اعترافات الفتى القيرواني"، فهي صادرة عن دار "نفرو" المصرية سنة 2015.



