منصة الكترونية تونسية لاقامة معارض فنية افتراضية

اصبح بامكان الفنان التشكيلي او النحات او المصور الفوتوغرافي التونسي وكل مختص في الفن الرقمي وفنون النسيج وغيرهم الترويج لاعمالهم الفنية عبر منصة "آرتي كولكشن" الرقمية وهي منصة الكترونية تمكن الفنان من اقامة معرضه الخاص بصفة افتراضية وذلك في ظل ندرة المعارض والمشاكل التي قد تعيق ترويج المنتوجات الفنية رغم جودتها وقيمتها العالية.



والمنصة الرقمية متاحة حاليا لكل الفنانين المحترفين والهواة لعرض اعمالهم للعموم حيث بامكانهم اقامة المعارض الخاصة افتراضيا مع تحديد استراتيجية تجارية لبيع الاعمال الفنية بطريقة سهلة ومبسطة.



ويعد هذا الفضاء الافتراضي الاول من نوعه في تونس حيث يمكن الفنان من عرض اعماله وفق رؤيته الخاصة عبر مساحة يضع عليها اسمه وصورته وشعاره وسيرته الذاتية ونبذة عن اهم اعماله مثلما بامكانه الاطلاع على كافة الاحصائيات وعدد الزيارات التي من خلالها يبادر بادخال تغيرات على معرضه الافتراضي وهي الميزة التي تنفرد بها منصة "آرتي كولكشن"



كما توفر المنصة للفنان تجربة رقمية خاصة دون ان تكلفه المال اوالجهد لاقامة معارض جماعية او فردية قد تكون مكلفة للفنانين وخاصة المبتدئين منهم بما انها تفسح المجال للباحثين عن شراء اللوحات الفنية للتسوق عبر الانترنت مثلما توفر خيارات عديدة في اطار رقمنة وتحديث سوق الفن.

وتاتي منصة "آرتي كولكشن" الرقمية التونسية بعد ان نما سوق الفن عبر الانترنت بنسبة كبيرة في السنوات القليلة الفارطة خصوصا وان عملية بيع وشراء الاعمال الفنية افتراضيا اصبحت واقعا ملموسا وطريقة سهلة للراغبين في ضم اعمال فنية الى قائمة شراءاتهم.



وللاشارة يعمل بالمنصة الرقمية التونسية فريق محترف وموهوب في اطار متبادل للثقة بين الفنان والراغبين في شراء الاعمال الفنية عبر تقديم خدمات خاصة تساعد المشتري للعثور على ضالته بسهولة مع توفير كافة الضمانات الحمائية سواء المتعلقة بالدفع الامن عبر الانترنت اوايصال المنتوج الفني الى اي مكان يحدده الحريف بصفة مجانية.



كما تتيح منصة "آرتي كولكشن" تخفيضات هامة بين الحين والاخر وتشمل منتوجات فنية قيمة مثلما تعرض المنصة خدماتها بالسوق المحلية التونسية في انتظار ان تتوفر قريبا امكانية عرضها بالسوق العالمية .



