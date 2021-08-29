الداخلية: حجز 71 طنا من مادة "البصل" بمستودع بالمهدية "في إطار التصدي للاحتكار"

حجزت وحدات الحرس الوطني بالمهدية رفقة فريق تابع للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، السبت، حوالي 71 طنا من مادة "البصل" "لم يستظهر صاحبها بكراس المخزونات ورخصة الاستغلال"، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد.



وذكر المصدر ذاته أنه، بعد استشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة مستودع كائن بالجهة (المهدية)، حيث تمكنت من حجز حوالي 71 طن من مادة "البصل" لم يستظهر صاحبها بكراس المخزونات ورخصة الاستغلال، مؤكدا أنه تم حجز كامل البضاعة قصد تأمينها.



