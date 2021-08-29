كاس العرب للسيدات - المنتخب النسائي التونسي يلاقي غدا نظيره المصري

وات - يتبارى المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مع نظيره المصري يوم الاثنين بملعب المقاولون العرب بالقاهرة على الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس ( س 16) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لكأس العرب "سيدات" والتي تستضيفها مصر حتى 06 سبتمبر القادم.



و يكفي المنتخب الوطني نقطة التعادل مع منتخب مصر للترشح الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للسيدات لكن المنتخب الوطني سيراهن على تحقيق نتيجة تمكنه من تصدر مجموعته رغم صعوبة المهمة امام منتخب البلد المنظم



وقد أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية مساء اليوم الأحد تحضيراته لمباراته الثالثة باجراء حصة تدريبية دامت حوالي ساعة وبمشاركة جميع اللاعبات .



وستدير اللقاء الحكمة المغربية بشرى كربوبي وستساعدها مواطنتها فتحية جرمومي و السورية ربى زرقي، في حين ستكون الجزائية لمياء عثمان حكمة رابعة.



وكان المنتخب التونسي للسيدات الذي استعاد نشاطه على الصعيد الخارجي في الفترة الاخيرة قد تعادل في اللقاء الاول من الدور الاول مع منتخب لبنان (0-0) وفاز بنتيجة عريضة على منتخب السودان قليل التجربة (12-1)



الترتيب الحالي:

-1 مصر : 6 نقاط

-2 تونس : 4 نقاط

-3 لبنان : 1نقطة

-4 السودان لا شيء





