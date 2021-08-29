"الالعاب البارالمبية 2020 - رمي الرمح - يسرى بن جمعة "رابعة "وسوسن بن مبارك "ثامنة

وات - تحصلت يسرى بن جمعة على المركز الرابع في منافسات رمي الرمح "سيدات" ( صنف اف 34) ضمن دورة الالعاب البارلمبية اليوم الاحد في طوكيو فيما اكتفت مواطنتها سوسن بن مبارك بالمراكز الثامن في نفس المسابقة
وسجلت يسرى بن جمعة (المركز الرابع ) رمية قدرها 16,08 متر، فيما حققت سوسن بن مبارك صاحبة المركز الثامن والتي تشارك لأول مرة في الألعاب البارالمبية رقما شخصيا جديدا برمية 13,00 متر.
وسجلت يسرى بن جمعة (المركز الرابع ) رمية قدرها 16,08 متر، فيما حققت سوسن بن مبارك صاحبة المركز الثامن والتي تشارك لأول مرة في الألعاب البارالمبية رقما شخصيا جديدا برمية 13,00 متر.
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