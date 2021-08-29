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"الالعاب البارالمبية 2020 - رمي الرمح - يسرى بن جمعة "رابعة "وسوسن بن مبارك "ثامنة

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 15:05قراءة: 0 د, 20 ث
وات - تحصلت يسرى بن جمعة على المركز الرابع في منافسات رمي الرمح "سيدات" ( صنف اف 34) ضمن دورة الالعاب البارلمبية اليوم الاحد في طوكيو فيما اكتفت مواطنتها سوسن بن مبارك بالمراكز الثامن في نفس المسابقة
وسجلت يسرى بن جمعة (المركز الرابع ) رمية قدرها 16,08 متر، فيما حققت سوسن بن مبارك صاحبة المركز الثامن والتي تشارك لأول مرة في الألعاب البارالمبية رقما شخصيا جديدا برمية 13,00 متر.

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