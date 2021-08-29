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الالعاب البارلمبية - فتحي الزوينخي يتحصل على المركز الثامن في سباق الترياتلون

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 08:13قراءة: 0 د, 20 ث
وات - احرز التونسي فتحي الزوينخي المركز الثامن في سباق الترياتلون الذي اقيم يوم الاحد ضمن دورة الالعاب البارلمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو بتوقيت قدره 1س و05دق و44ث.
وفاز بالميدالية الذهبية الهولندي جيتز بلات (57دق و51ث) فيما عادت الميدالية الفضية للنمساوي فلوريان برونغرابر (59دق و55ث). اما الميدالية البرونزية فتحصل عليها الايطالي جيوفاني اشينزا (1س و02دق و05ث).
وتعد هذه المشاركة الاولى من نوعها لتونس في رياضة الترياتلون خلال الالعاب البارلمبية.

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