صفاقس: كاهية مدير الصحة الأساسية تحذر من تفاقم ظاهرة التغيب عن مواعيد التطعيم وتؤكد حسن الاستعداد لليوم الثالث للتلقيح المكثف

وات - تغيب 3937 شخصا تمت دعوتهم لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" بمراكز ولاية صفاقس أمس الجمعة عن موعد التطعيم، مقابل حضور 3144 شخصا فقط، ما حدا بكاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة والمشرفة على مركز التلقيح بشاطئ القراقنة (أكبر مركز في الجهة) هادية بن عامر القبي إلى التحذير من مغبة التراخي في عملية التلقيح أو في الالتزام بإجراءات التوقي من موجة جديدة للوباء.



وعبرت بن عامر في تصريح ل(وات) اليوم السبت، عن استغرابها وتوجسها من ظاهرة التراخي التي ما انفكت تتفاقم بعد حملة 15 أوت الأخيرة، سواء في مستوى الالتزام بمواعيد التلقيح المحدد ضمن منظومة "إيفاكس" أو في مستوى حمل الكمامات الواقية والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي لوحظ تراجع كبير فيها في الأماكن العامة والمناسبات الخاصة وفق تقديرها.



واعتبرت أن التخلف عن موعد التلقيح يعد "خسارة بالنسبة للفريق العامل الذي تذهب مجهوداته أدراج الرياح أو بالنسبة للأشخاص المسجلين في المنظومة وينتظرون دورهم لتلقي اللقاح"، كما استغربت حصول غيابات بهذا الحجم في الوقت الذي يوجّه عدد كبير من المواطنين انتقادات حادة للدولة وسلطة الإشراف على عدم توفير التلاقيح بالقدر الكافي ورفع شعار "سيّب التلقيح" الذي صار هو الذي ينتظر الملقحين وفق تعبيرها.



واعتبرت انه لا يوجد مبرّر للتغيب الذي لم يقتصر عن أصحاب الجرعة الأولى بل طال حتى أصحاب الجرعة الثانية واشارت الى ان البعض يفسره بانغماس المسجلين في أجواء الاصطياف في ما تبقى من العطلة الصيفية قبل العودة المدرسية، واستبعدت أن يكون السبب نوعية التلاقيح التي يقع اعتمادها في الفترة الحالية باعتبار أن من بين اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها الآن بصفة مكثفة لقاح "فايزر" الذي يحبذه عدد كبير من الناس.



ودعت كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية المواطنين الذين تلقوا تلقيحا واحدا ثم أصيبوا بالوباء إلى ضرورة الاتصال بالمصالح الصحية للمنطقة التي ينتمي إليها لغلق ملفه في المنظومة أو القيام بتحيين معطياته الشخصية على "فضاء المواطن" بالمنصة الرقمية "إيفاكس.تي آن" بما يخول فسح المجال لاستفادة أكبر عدد ممكن من التلاقيح في أسرع وقت ممكن.



من جهة أخرى، وبخصوص استعدادات الجهة لليوم الثالث للتلاقيح المكثفة المبرمج ليوم غد الأحد، أكدت بن عامر أن التحضيرات للموعد من النواحي اللوجستية والبشرية جارية بالنسبة لمختلف المراكز التي سيقع اعتمادها والمقدرة ب28 مركزا موزعين على مختلف معتمديات الولاية ال16.



وأضافت أن من بين أوجه الاستعدادات للحدث عملية تنسيق مساهمات منظمات المجتمع المدني الذي عبرت عديد مؤسساته في الجهة على استعدادها للمساعدة على إنجاح هذا اليوم، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة أن تلتزم كل جمعية او منظمة بالدور الذي تحدده لها الإدارة الجهوية للصحة والذي تراعي فيه الحاجيات للدعم وطبيعة كل طرف واختصاصه سواء فيما يتعلق بالجوانب الصحية أو الجوانب المتصلة بالاستقبال والتواصل وتنظيم الطوابير.



جدير بالذكر أن ولاية صفاقس أنجزت على حدود يوم أمس الجمعة أكثر من 563 ألف عملية تطعيم (بين جرعة أولى وثانية) وتسعى إلى بلوغ مليون جرعة لبلوغ نسبة مناعة جماعية تضمن قدرة عالية على مواجهة موجات جديدة من الوباء في قادم الأيام.



