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الالعاب البارلمبية - التونسية سمية بوسعيد تحرز برونزية سباق 1500م (تي 13)

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 13:55قراءة: 0 د, 27 ث
أحرزت العداءة التونسية🇹🇳سمية بوسعيد يوم السبت الميدالية البرونزية لسباق 1500 متر (صنف تي 13) ضمن دورة الالعاب البارلمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما حلت في المركز الثالث بتوقيت قدره 4دق و31ث و78 جزء بالمائة.

وعادت الميدالية الذهبية للاثيوبية غيزاهاغن مينيغستو بتوقيت قدره 4دق و23ث و24 جزء بالمائة في حين الت الميدالية الفضية للامريكية ليزا كورسو بزمن قدره 4دق و30ث و67 جزء بالمائة.

يذكر أن سمية بوسعيد تحمل الرقم القياسي البارلمبي لهذا السباق بتوقيت قدره 4دق و21ث و45 جزء بالمائة حققته في دورة ريو دي جانيرو 2016.






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