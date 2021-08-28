Babnet Babnet  Nour ElHoda - يا جارة الوادي  

إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بمينائي تونس حلق الوادي ورادس كانوا يعتزمون القيام بعمليات هجرة غير نظامية

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 13:48قراءة: 0 د, 34 ث
تمكّنت الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء تونس حلق الوادي يوم الخميس الماضي 26 أوت 2021 من إلقاء القبض على 7 أشخاص (أحدهم محل تفتيش من أجل السرقة وتحويل وجهة) داخل الميناء وبالتحرّي معهم اعترفوا بنيّتهم القيام بعملية هجرة غير نظامية عبر إحدى البواخر الرّاسية بالمكان، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية اليوم.

كما تمكنت الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء رادس يوم الأربعاء 25 أوت 2021 من إلقاء القبض على 5 أشخاص متخفين بإحكام داخل مجرورة حديديّة معدّة للشحن، في محاولة منهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية.

واذنت النيابة العموميّة، بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم موضوعه "دخول الميناء دون رخصة بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة" وإحالة المفتش عنه لمصدر التفتيش.

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