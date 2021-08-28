القصرين: القبض على شخص مفتش عنه وصادرة في حقه 8 مناشير تفتيش في قضايا إرهابية وحق عام

وات - ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين، أمس الجمعة، القبض على شخص مفتش عنه وصادرة في حقه 8 مناشير تفتيش في قضايا ارهابية وقضايا حق عام وهو فار من السجن منذ سنة 2011 ومحكوم علية لمدة 23 سنة، وفق مصدر أمني بالجهة.



وذكر ذات المصدر في تصريح ل( وات) أن العملية تمت إثر مداهمة أحد المنازل الكائنة بسفح جبل مغيلة في معتمدية سبيبة، وقد اذنت أن النيابة العمومية بالإحتفاظ به وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



