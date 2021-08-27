المنستير: قرابة 5 ملايين دينار، قيمة المحجوزات خلال السداسي الأول من السنة الحالية (آمر فصيل الحرس الديواني)

وات - بلغت القيمة الجملية للمواد ووسائل النقل التي حجزتها فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير خلال السداسي الأول من السنة الحالية، 4 ملايين و984 ألفا و221 دينارا، مقابل 3 ملايين و376 ألفا و271 دينارا خلال نفس الفترة من سنة 2020، أي بتطور بلغ حجمه مليون و607 آلاف و950 دينارا، وفق ما أفاد به، آمر فصيل الحرس الديواني بالمنستير، المقدم بلال فرحات.



وأضاف فرحات خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، عقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية المنستير، أنّ قيمة المحجوز من مواد مختلفة ووسائل نقل، التي سجلتها فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير خلال أوت الجاري بلغت 379 ألفا و385 دينارا، وذلك دون اعتبار المبالغ المالية الكبرى من العملة الصعبة والعملة التونسية.



وكان الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد هيثم الزناد، أفاد "وات"، بأنّ فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت بتاريخ 10 أوت الجاري على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت بها 438 ألف أورو و36 ألف دينار، أي بما قيمته حوالي 1 فاصل 5 مليون دينار.



