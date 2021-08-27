كاس العرب للسيدات - المنتخب التونسي يكتسح نظيره السوداني 12-1

وات - اكتسح المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات نظيره السوداني بنتيجة 12-1 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الجمعة على ملعب الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول لمسابقة كاس العرب.



وجاءت اهداف المنتخب التونسي عن طريق اية جدي (هدفان) وايمان مشارة (ثلاثة اهداف) وسامية العوني وليلى مكنون (هدفان) ووفاء مسعود وياسمين الجماعي ورمال العبودي واحلام الحطاب في حين سجلت روان عبد المنعم الهدف الوحيد للمنتخب السوداني.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي لاحقا المنتخب المصري بنظيره اللبناني.

وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى مع نظيره اللبناني بلا اهداف يوم الثلاثاء الماضي في حين خسر المنتخب السوداني امام نظيره المصري بعشرة اهداف نظيفة.

وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة منتخب مصر يوم الاثنين القادم.

يذكر ان المجموعة الثانية تضم منتخبات الاردن والجزائر وفلسطين.







