انتفاع 110 ألف مواطن بالتلقيح منذ انطلاق حملات التلقيح العسكرية المكثفة

تمكّنت الفرق الصحية العسكرية الثابتة والمتنقلة، منذ انطلاق حملات التلقيح العسكرية المكثفة ضد كورونا، من تلقيح 110 ألف مواطن من بينهم 6705 ممن تلقوا الجرعة الثانية، وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة وزارة الدفاع الوطني.



وأضافت الوزارة أن عدد المنتفعين بالتلقيح بولايات الكاف وسليانة والقيروان منذ انطلاق حملات التلقيح العسكرية بها بلغ 38863 مواطنا.



وأوضحت أن حملة التلقيح العسكرية الأولى انطلقت منذ 7 جويلية المنقضي وشملت ولايتي تطاوين وسليانة، وانطلقت الحملة الثانية يوم 26 جويلية بولايات جندوبة والقيروان وقبلي. أما حملة التلقيح العسكرية الثالثة فقذ شملت ولايات مدنين وقابس والكاف وبنزرت ونابل وبدأت يوم 18 أوت الجاري.





