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إحباط خمس عمليات هجرة غير نظامية والقبض على 48 شخصا نصفهم أجانب (الداخلية)

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 15:22قراءة: 0 د, 17 ث
أحبطت وحدات الحرس الوطني بالوسط والجنوب والسّاحل، الخميس، خمس عمليّات اجتياز للحدود البحريّة خلسة وضبطت 48 مجتازا "كانوا يعتزمون المشاركة في عمليات اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وذكر المصدر ذاته أن 24 من بين هؤلاء المجتازين يحملون جنسيّات دول إفريقيّة (جنوب الصحراء).

وأذنت النّيابة العموميّة باتّخاذ ما يتعيّن في شأنهم.

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