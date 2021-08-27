توظيف أكثر من 20 ألف بالمؤسسات الخاصة منذ بداية السنة والى حدود شهر أوت الجاري (مسؤول بالوكالة الوطنية للتشغيل)

وات - أفاد مدير ادارة البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل هشام بوسعيد اليوم الجمعة أن التوظيف بالمؤسسات الخاصة بلغ منذ بداية السنة والى حدود شهر أوت الجاري 20694 عملية توظيف مقابل 22857 خلال نفس الفترة من سنة 2020



وأوضح هشام بوسعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن التوظيف في سنة 2020 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2019 اذ ناهز 39 ألف موطن شغل بالمؤسسات الخاصة خلال سنة2020 مقابل 51133 خلال سنة 2019



وشهدت السنة الحالية الى حدود شهر أوت الجاري توظيف 8403 من حاملي الشهادات العليا من مجموع المدمجين في سوق الشغل مقابل 15 ألف خلال السنة الماضية وفق ذات المصدر



وبيّن أن عدد طالبي الشغل النشطين (الذين يقومون بتحيين التسجيل بصفة منتظمة) ناهز 85 ألف الى حدود شهر أوت الجاري مشيرا الى تراجع هذا الرقم عن المعدل العام الذي يقدر بـ110 آلاف وأرجع ذلك الى تداعيات جائحة كورونا التي قلصت الولوج الى مكاتب الشغل



ولاحظ مدير ادارة البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن 50 بالمائة من المسجلين هم من حاملي الشهائد العليا و 10 بالمائة من خريجي مراكز التكوين المهني



وذكر أن 31 بالمائة من طالبي الشغل النشطين هم من اختصاصات الاقتصاد والتصرف والحقوق والعلوم القانونية و 20 بالمائة تقنية، مشيرا الى أن 90 بالمائة من طالبي الشغل النشطين الحاليين قد سجلوا لأول مرة



وأرجع مدير البرامج تراجع التوظيف الى تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على سوق الشغل وضعف التنمية لافتا الى أن عددا كبيرا من المؤسسات عمدت خلال الجائحة الى تسريح عمالها مما تسبب في تقليص مواطن الشغل



وأفاد من جهة أخرى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لا تغطي جميع المؤسسات الراغبة في الانتداب حيث يتم ابرام عقود شغل خارج نطاقها كما لا تقوم المؤسسات بالإعلام حول الانتدابات



وشدد في هذا الخصوص على أنه مع تحسن الوضع الوبائي ستكثف الوكالة من الزيارات الميدانية لتغطي على أوسع نطاق النسيج المؤسساتي وتوفر معطيات أكثر دقة وحينية حول سوق الشغل



وأشار الى أن الوكالة دعمت رقمنة خدماتها تجاه المؤسسات منذ ظهور الجائحة وهي مستعدة لمزيد تطويرها للتكيف مع الطلبات المهنية







