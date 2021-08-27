الديوان الوطني للصناعات التقليدية يطلق حملة تلقيح مفتوحة لفائدة الناشطين بالقطاع بدءا من 29 اوت 2021

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية عن اطلاق حملة تلقيح مفتوحة ضد كوفيد-19 لفائدة الحرفيين من 29 أوت 2021 لتتواصل حتى موعد انطلاق الدورة 37 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المبرمج يوم 1 أكتوبر 2021.



وأضاف الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ أصدره، الجمعة، أنّ الحملة موجهة الى المؤسسات الحرفية والمجمعات الحرفية وكل الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية، داعيا هؤلاء الى المبادرة بالتسجيل في منظومة " ايفاكس "والقيام بالتطعيم.





وتتعاون وزارة السياحة والصناعات التقليدية مع وزارة الصحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية وجميع المندوبيات الجهوية لتنفيذ حملة التلقيح المفتوحة علما وان القطاع يضم اكثر من 350 الف حرفي.





وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية اعلن عن تنظيم ان الدورة 37 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية من 1 إلى 10 أكتوبر 2021 بقصر المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية لتونس العاصمة) مع اعتماد صيغ تنظيمية صارمة بسبب كوفيد -19 .



وقد اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، قرار تأجيل التظاهرة العام الماضي، على اعتبار أنّ هذا المعرض يسجل سنويا اقبالا كبيرا وحضور لقرابة 150الف شخصا خاصة بما انه يشهد مشاركة اغلب الولايات فيه.



وتضرّر قطاع الصناعات التقليدية من ازمة كوفيد - 19 التي تسببت في حرمان 350 الف حرفي من عملهم ودفعت 800 مؤسسة الى تعليق نشاطها، وفق تصريح ادلي به رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، صالح عمامو يوم 6 جوان 2020.



