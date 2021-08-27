الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 27 أوت

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الكاف-كوفيد19: رصد 3 وفيات و 89 إصابة جديدة من مجموع 194 عيّنة تحليل



ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في ولاية الكاف إلى 632 وفاة وإجمالي الاصابات المؤكدة إلى 18 ألفا و135 حالة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 194 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 أوت والتي أكدت 3 وفيات بالوباء إلى جانب اثباتها 89 إصابة جديدة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي نشرته، اليوم الجمعة، الادارة الجهوية للصحة بالكاف.

وقال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات"، "إن الجهة انتقلت من مرحلة الانتشار المرتفع جدا إلى مرحلة المرتفع، حيث لا يزال مؤشر الخطر مهمّا خاصة في ظلّ ارتفاع عدد الاصابات اليومي"، حسب تأكيده.

وأضاف، في سياق متصل، أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات يعرف حاليا استقرارا في حدود 69 شخصا، 14 منهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع استقرار عدد الحالات النشيطة، خلال الايام العشرة الاخيرة، في حدود 950 حالة.

وجدّد الجمني تأكيده، في هذا الإطار ،على ضرورة مواصلة العمل بمقتضيات البرتوكول الصحي في كل عناصره حفاظا على سلامة الجميع، على حد تعبيره.







قبلي: تسجيل 3 وفيات و142 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين



كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" خلال اليومين الماضيين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى 471 حالة



كما رصدت ذات المصالح خلال نفس الفترة 142 اصابة جديدة بالفيروس اغلبها عن طريق التحاليل السريعة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ل(وات)، ليرتفع بذلك اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 14332 حالة منها 12907 حالات تعافي، فيما لا تزال 954 حالة مصنفة نشطة



ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات، ثبوت 3203 اصابات الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 2932 حالة، فيما لا تزال 202 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 69 حالة وفاة، كما تم احصاء 2946 اصابة بمعتمدية قبلي الجنوبية تعافت منها 2692 حالة فيما لا تزال 176 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 78 حالة وفاة



وسجلت معتمدية دوز الشمالية 2743 اصابة مؤكدة منها 2519 حالة تعافي، فيما لا تزال 108 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 116 حالة وفاة، وتم رصد 1260 حالة اصابة بالفيروس بمعتمدية دوز الجنوبية منذ ظهور الوباء منها 1118 حالة تعافي و69 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 73 حالة وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم التاكد من تعرض 2605 اشخاص للاصابة بالفيروس تعافى منهم 2291 شخصا ولا تزال 218 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 96 حالة وفاة



وفي ذات السياق، سجلت معتمدية الفوار 1440 اصابة مؤكدة منها 1246 حالة تعافي في حين لا تزال 160 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 34 حالة وفاة وبمعتمدية رجيم معتوق تم التاكد من 133 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافت منها الى حد الان 109 حالات فيما لا تزال 19 حالة مصنفة نشطة الى جانب تسجيل 5 حالات وفاة بالاضافة الى وجود حالتين نشطتين لم يتم الى حد الان تحديد مكانهما



يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال 14 يوما الاخيرة قدر ب564 فاصل 7 حالات على كل 100 الف ساكن



