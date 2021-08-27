الالعاب البرالمبية - تنس الطاولة - تصفيات - كريم غرس الله يخفق في التاهل الى الدور ربع النهائي

وات - انهزم لاعب تنس الطاولة كريم غرس الله امام الاسباني ادواردو كويستا مارتينيز (0-3) في المباراة الثانية من تصفيات مسابقة تنس الطاولة ضمن الالعاب البرالمبية طوكيو مخفقا بذلك في التاهل الى الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة.

وجاءت تفاصل الاشواط على النحو التالي 1-11 و9-11 و4-11.

وكان غرس الله انهزم في مباراته الاولى امام الفرنسي لوكاس كريانج (0-3).



وتاهل اللاعبان الفرنسي والاسباني الى الدور ربع النهائي.





