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الالعاب البرالمبية - تنس الطاولة - تصفيات - كريم غرس الله يخفق في التاهل الى الدور ربع النهائي

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 07:57قراءة: 0 د, 20 ث
وات - انهزم لاعب تنس الطاولة كريم غرس الله امام الاسباني ادواردو كويستا مارتينيز (0-3) في المباراة الثانية من تصفيات مسابقة تنس الطاولة ضمن الالعاب البرالمبية طوكيو مخفقا بذلك في التاهل الى الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة.
وجاءت تفاصل الاشواط على النحو التالي 1-11 و9-11 و4-11.
وكان غرس الله انهزم في مباراته الاولى امام الفرنسي لوكاس كريانج (0-3).

وتاهل اللاعبان الفرنسي والاسباني الى الدور ربع النهائي.


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