المهدية : المعهد النموذجي و28 مدرسة ابتدائية لا تتوفّر على عملة

وات - أكّد المنجي منصر المندوب الجهوي للتربية بالمهدية، الخميس في تصريح لـ(وات)، أن المندوبية تعمل، رفقة مجموعة من المتدخلين على المستوى الجهوي، "قصد تلافي النقص الفادح في العملة بالعديد من المؤسسات التربوية".



وأوضح منصر أن 28 مدرسة ابتدائية بمختلف مناطق الجهة علاوة على المعهد النموذجي بالمهدية "لا تتوفر على أيّ عامل وهو ما جعل من سدّ هذا الشغور أولوية كل المتدخلين وعلى رأسهم وزارة التربية".

وأضاف المتحدث، من جهة أخرى، أن المندوبية "تسوّغت محلات محاذية للمؤسسات التربوية في سبع مناطق قصد فتحها للتلاميذ إلى حين تجهيز المؤسسات التي تعرف أشغال بناء".

ولفت المندوب، في ذات السياق، إلى أن العديد من الاشغال تم تأجيلها "بسبب الإضراب المطوّل الذي شنّه قطاع المهندسين الذي أفضى إلى عدم تسلم العديد من المؤسسات التربوية".

وأبرز منصر أن السنة الدراسية الجديدة ستعرف دخول المعهد النموذجي حيّز النشاط بالإضافة إلى إحداث مركز جهوي لايداع المواد الغذائية بمنطقة السواسي.

وقال، في هذا الإطار، أن المركز سيكون بمثابة نقطة تجميع للمواد الغذائية التي سيتم توزيعها في الإبان على مختلف المدارس الابتداية لتوفير الإعاشة للتلاميذ.

وشدّد على أن اتفاقية أبرمتها وزارة التربية مع ثلاثة باعثين شبان وفرت مبلغ 150 ألف دينارخصصته المندوبية الجهوية للتربية للتدخلات السريعة وسد حاجيات المؤسسات التربوية.

ولاحظ منصر أن المجتمع المدني والبلديات ورجال الأعمال إلى جانب السلطات الجهوية يعملون لضمان عودة مدرسية طبيعية لحوالي 80 ألف تلميذ في مختلف المستوايات التعليمية.



