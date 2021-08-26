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توزر: بلدية توزر تسلّم المستشفى الجهوي 11 مكثّف أوكسيجين ومعدّات لتركيز قاعة اتصالات عن بعد

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 21:02قراءة: 0 د, 33 ث
وات - سلّمت بلدية توزر ظهر اليوم الخميس مجموعة من التجهيزات والمعدّات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي بتوزر لمعاضدة جهود الجهة في إطار مكافحة جائحة كورونا وكانت البلدية حصلت على هذه المعدّات في شكل هبة من بلدية "جريزلاند" الألمانية وفق ما أفادت به (وات) وسيلة الهادفي نائب أول لرئيس البلدية.

وأوضحت أنه وقع تسليم المستشفى الجهوي 11 مكثّف أوكسيجين سعة 10 لترات الى جانب تجهيزات إعلامية مخصصة لتركيز قاعة اتصالات عن بعد وفق تأكيدها.
وتحصل بلدية توزر في الأيام القليلة القادمة على قاعة تلقيح متنقّلة مجهزة بجميع ما يلزم من معدات وتجهيزات على غرار بيوت التبريد والمعدّات المكتبية وفّرتها لفائدتها بلدية "جريزلاند "وستقوم كذلك بتسليمها إلى الإدارة الجهوية للصحة لاستغلالها في حملات التلقيح.


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