تطاوين : مطالبة بتزويد المدارس والاعداديات بمياه الشرب وتأمين النقل المدرسي الضروري

وات - استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة (2022/2021) في الجهة انعقد صباح اليوم الخميس بمقر ولاية تطاوين اجتماع باشراف المعتمد الاول محمد الشريف وحضره ممثلو مختلف الاطراف المعنية بهذا الحدث وقدّم خلاله الكاتب العام للمندوبية الجهوية للتربية توفيق الصيد عرضا مفصّلا عن مختلف الجوانب المتعلقة بسير الموسم الدراسي الجديد.



وأفاد بان 50 بالمائة من أشغال الصيانة والتعهّد لمؤسسات التعليم الابتدائي المقدّرة كلفتها بحوالي اربعة ملايين دينار قد استكملت فيما تجري بقية الاشغال على ان تنتهي قبل 15 سبتمبر القادم، وينتظر أيضا أن تتم اشغال مختلف اشغال الصيانة والتعهد في مؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي المقدرة كلفتها بحوالي مليونين ونصف المليون دينار في الاجال المحددة لها مشيرا الى انه لا احداثات جديدة هذا العام في مختلف مراحل التعليم بالجهة.

وابرز الكاتب العام للمندوبية تحسن نتائج الامتحانات الوطنية إذ مرّت نسبة النجاح في امتحانات الباكالوريا العام الماضي من 33,72 بالمائة الى 52,92 بالمائة هذا العام كما تحسنت نتائج امتحانات ختم التعليم الاساسي من 38,11 بالمائة العام الماضي الى 44,85هذه السنة فيما تراجعت نسبة النجاح في مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية من 26,65 بالمائة العام الماضي الى 25,71 بالمائة هذا العام.

وأفاد في تصريح لمراسل (وات) في الجهة ان عدد المعلّمين المغادرين في حركة النقل الوطنية يبلغ 17 معلما ولا احد قادم للجهة كما ان 6 اساتذة مغادرين ولا احد قادم للجهة ايضا في انتظار حركة الازواج والحالات الاجتماعية، مؤكدا ان الحاجة الى تعيين حوالي 170 مدرّسا في التعليم الاساسي والثانوي ستسوى خلال الايام القادمة، حسب قوله.

وابرز الكاتب العام معاناة العديد من المدارس الثانوية والاعدادية لا سيما في الارياف والمناطق العليا من شحّ في المياه والانقطاعات المتكررة والمطولة لمياه الشرب عبر شبكة الصوناد ما جعل المندوبية الجهوية تضطر الى توفير ووضع 45 خزّانا بسعة الفي لتر على ذمة هذه المؤسسات الا ان الاشكال مازال قائما في غياب انتظام التزويد لا سيما في هذه الظروف الصحية التي تتطلب توفير المياه باستمرار مطالبا السلط المحلية والجهوية بملء هذه الخزانات عن طريق الصهاريج المجرورة بصفة دورية.

واشار الصيد في تصريحه الى ان ارتفاع عدد التلاميذ في المبيتات وعدم التزوّد التقليدي "بالحشايا" أحدث إشكالية في مبيت رمادة والمدرسة النموذجية بتطاوين مؤكدا عزمه حل هذا الاشكال قريبا، وفق تصريحه.

وافاد بذات المناسبة المندوب الجهوي للتكوين المهني والتشغيل الكيلاني الجبري في هذه الجلسة ان مركز التكوين متعدد الاختصاصات الوحيد في الجهة سيستقبل قريبا 300 متكوّن ومتكوّنة في خمسة اختصاصات مهنية وانه سيشهد قريبا توسعة وزيادة بمائتي سرير جديدة لمبيته البالغة طاقة استيعابه 120 سريرا.

وتطرق الحاضرون في هذه الجلسة الى مشاكل النقل المدرسي وكيفية مجابهته في ضوء عدم إضافة اية حافلة جديدة للاسطول الجهوي ومطالبة الحي الجامعي بحافلات خاصة به اضافة الى عدم القدرة على تلبية طلبات خطوط نقل جديدة في الارياف كما في المدن.



