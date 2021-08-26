جمعية سفراء السلامة على الطريق: "تسجيل 21 قتيلا و46 مصابا في ظرف ثلاثة أيام .. وأكثر من 75 قتيلا في أقل من شهر"

وات - أطلقت جمعية سفراء السلامة على الطريق، في بيان لها اليوم الخميس، "نداء استغاثة"، على إثر تسجيل 21 قتيلا و46 مصابا في ظرف ثلاثة أيام فقط وأكثر من 75 قتيلا في أقل من شهر".



واعتبرت الجمعية أن هذه الحصيلة الكارثية ما انفكت تتفاقم مع التخفيف من إجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان، ملاحظة أن "حوادث المرور في تونس ما تزال تتسبب في مآس إجتماعية إلى جانب الأضرار المادية والجسدية، إذ أصبح الطريق فضاء تُحصد فيه الأرواح"، حسب نص البيان.



كما دعت رئيس الجمهورية، إلى حث الجهات المعنية على "تكريس الإهتمام والجهود اللازمة لإنقاذ حياة التونسيين على الطريق ووضع حد لهذا النزيف اليومي الذي بات يهدد حاضر البلاد ومستقبلها".



