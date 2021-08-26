نابل: اصطدام بين قطار وشاحنة نقل بضائع دون تسجيل خسائر بشرية

وات - جدّ بعد ظهر اليوم حادث على مستوى محوّل تركي في قرمبالية تمثّل في اصطدام بين القطار القادم من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة وشاحنة نقل بضائع ولم يتسبّب الحادث في أيّة خسائر بشرية وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية لــ(وات).



وأشار بن علية الى أن وحدات الحماية المدنية تدخّلت للتثبت من حالة الركاب ولم تسجّل إصابات في صفوف المسافرين ما عدا حالات من الخوف والهلع بسبب الحادث بعد أن توقّف القطار لفترة من الزمن.

واكّد معتمد قرمبالية طارق صالح انه تمّ توفير حافلة لنقل المسافرين الى وجهتهم بتونس العاصمة بعد توقّف القطار في انتظار عودته الى السير العادي.



