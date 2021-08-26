Babnet Babnet  Farid - ثلاثين  

نابل: اصطدام بين قطار وشاحنة نقل بضائع دون تسجيل خسائر بشرية

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 17:56قراءة: 0 د, 31 ث
وات - جدّ بعد ظهر اليوم حادث على مستوى محوّل تركي في قرمبالية تمثّل في اصطدام بين القطار القادم من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة وشاحنة نقل بضائع ولم يتسبّب الحادث في أيّة خسائر بشرية وفق ما أكّده المدير الجهوي للحماية المدنية لطفي بن علية لــ(وات).

وأشار بن علية الى أن وحدات الحماية المدنية تدخّلت للتثبت من حالة الركاب ولم تسجّل إصابات في صفوف المسافرين ما عدا حالات من الخوف والهلع بسبب الحادث بعد أن توقّف القطار لفترة من الزمن.
واكّد معتمد قرمبالية طارق صالح انه تمّ توفير حافلة لنقل المسافرين الى وجهتهم بتونس العاصمة بعد توقّف القطار في انتظار عودته الى السير العادي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231348



En continu

Toutes les news
.

الخميس 26 أوت 2021 | 17 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
30°
Babnet34°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2337°-2531°-2532°-23
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة