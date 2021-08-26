وزير الشؤون الثقافية بالنيابة: "سنعمل على تعميم التلقيح على جميع الفنانين والعاملين في القطاع استعدادا للموسم الثقافي الجديد"

وات - ببادرة من النقابات الفنية وبتنظيم محكم من وزارة الشؤون الثقافية، توافدت مجموعات من الفنانين والمبدعين والعاملين في القطاع الثقافي على مدينة الثقافة حيث يتمّ اليوم الخميس تنظيم يوم مفتوح لفائدتهم في التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأفاد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار أن الوزارة تسعى إلى تلقيح جميع الفنانين والعاملين في الحقل الثقافي، مؤكدا أن من شروط إنجاح الموسم الثقافي الجديد هو تطعيم الفنانين والمبدعين ومختلف العاملين في الحقل الثقافي.

ونوّه الوزير بمجهودات وزارة الصحة في تعميم التلقيح على جميع الشرائح، قائلا "نحن متفائلون بالعودة للنشاط الثقافي خلال الأسبوع القادم".

وأضاف الحبيب عمار: "أعددنا قائمة اسمية تضمّ كل من يعمل في الحقل الثقافي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة سنقوم بتطعيم كلّ من لم يتلق اللقاح من خلال تنظيم أيام مفتوحة اخرى خاصة بالفنانين.

الفنانون بدورهم استحسنوا تنظيم هذا اليوم المفتوح لفائدتهم، ونوّهوا كذلك بمجهودات وزارة الصحة في تعميم التلقيح على مختلف الشرائح والفئات العمرية التي يشملها التلقيح. وتحدّثوا لـ (وات) عن فوائد تعميم التلقيح في الحد من العدوى وكذلك في ضمان عودة الجمهور لحضور الحفلات الفنية وإحياء قاعات العروض المسرحية والسينمائية المهجورة منذ أكثر من عام ونصف.

ومن المنتظر أن يلي هذا اليوم المفتوح لتلقيح الفنانين والمبدعين أيام أخرى مفتوحة في الجهات وذلك بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية.

ويُتوقع أيضا أن تُستأنف العروض الثقافية ومختلف الأنشطة الإبداعية تدريجيا موفى شهر أوت الحالي وبداية شهر سبتمبر القادم، لتبلغ هذه التظاهرات الثقافية ذروتها خلال شهر أكتوبر القادم من خلال تظاهرة "الأكتوبر الثقافي"، وفق ما أفادت (وات)، أمس الأربعاء، مديرة الشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية ربيعة بلفقيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الثقافي يعدّ من أكثر القطاعات المتضرّرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفق وزارة الشؤون الثقافية، إذ أدّى الوضع الصحي إلى إلغاء العروض الفنية والمهرجانات أو تأجيلها إلى تردّي وضعية الفنانين خاصة منهم الفنانون الذين يعملون لحسابهم الخاص.



