تطعيم 650 متدخلا في السوق ذات المصلحة المشتركة في بئر القصعة في اليوم الثاني من حملة التلقيح الموجّهة

وات - استفاد 650 شخصا من مختلف المتدخلين في السوق ذات المصلحة المشتركة (سوق الجملة) في بئر القصعة ، من ولاية بن عروس اليوم الخميس، من حملة التطعيم الموجهة بالسوق خلال اليوم الثاني من حملة التطعيم الموجهة التي انطلقت أول أمس الثلاثاء وذلك وفق ما أفاد به "وات" المدير الجهوي للصحة ببن عروس المنصف الهواني .



وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ، أعلنت في وقت سابق عن تنظيم هذه الحملة بفضاء السوق ذات المصلحة المشتركة ، بالتعاون مع وزارة الصحة ، لتمكين جميع المتدخلين بالسوق من أعوان الشركة ، وكلاء البيع ، الكتبة وعمّال التعاضدية العمالية و جميع الوافدين على السوق من التسجيل الحيني وتلقي التطعيم حيث تمكن اول امس الثلاثاء 388 شخصا من التلقيح بفضاء السوق ليبلغ إجمالي عدد الملقحين خلال اليومين 1038 شخصا .

من جهة أخرى وفي علاقة بتطورات الوضع الوبائي بالجهة أفاد نفس المصدر انه تم خلال يوم أمس الأربعاء إجراء 482 تحليلا ، كشفت نتائجه عن وجود 80 تحليلا ايجابيا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة 396611 إصابة مؤكدة مازال منهم في حالة نشاط إلى حدود اليوم 824 حالة .

وسجّلت الجهة حالتي وفاة ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 994 وفاة في الوقت الذي تراجعت فيه طاقة إشغال الأسرّة بكل من المستشفى الجهوي الياسمينات ومستشفى الحروق إلى أكثر من النصف مقارنة بشهر جويلية وبداية شهر اوت الجاري حيث مازال يقيم بالمؤسستين 39 مقيما يتوزعون على الأقسام الخاصة بإيواء مرضى كوفيد 19 .



