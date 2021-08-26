سليانة : حجز 15،3طن من حديد البناء في مدينة سليانة

وات - حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في ولاية سليانة أول أمس الثلاثاء 15,3 طنا من حديد البناء بمدينة سليانة من أجل إخفائها في مستودع لغاية المضاربة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحبها وفق ما ذكره اليوم الخميس المدير الجهوي للتجارة بسليانة محمد جابر حريز.



وذكر حريز في تصريح لــ(وات) أن ذات المصالح كثفت من حملاتها، قصد التصدي لممارسات التجار (خاصة تجار الجملة الذين يعمدون إلى خزن كميات هامة من هذه المادة لغاية المضاربة فيها)، مضيفا أنها أمّنت منذ يوم 21 أوت الجاري أكثر من 30 عملية تدخل بمسالك توزيع مدور حديد البناء بمختلف مناطق الولاية، أفضت إلى تحرير 14 محضر بحث نظرا لما شهدته هذه المادة من اضطرابات في التزويد وممارسات احتكارية عند التوزيع.

وأشار إلى أنّه تمّ في الأونة الأخيرة تسجيل ارتفاعا غير مبرر في أسعار مدور حديد البناء بسبب ممارسات وحدات الإنتاج وتجار الجملة، مؤكّدا أن مصالح المراقبة الاقتصادية بصدد متابعة الموضوع من خلال تحليل سندات النقل والفواتير لتحدّد أسباب الارتفاع واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأن المخالفين.

وكشف في سياق أخر أنه تم خلال نفس الفترة تحرير 10 محاضر بحث من أجل الترفيع في أسعار منتجات التبغ وحجز 500 علبة سجائر تم إخفاؤها بورشة ميكانيك سيارات في معتمدية برقو، إلى جانب حجز 2 طن من مادة السداري يتم ترويجها خارج المسالك المنظمة وبأسعار غير قانونية.

يذكر أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة قامت بتحرير 98 مخالفة إقتصادية من أجل الترفيع في الأسعار والإخلال بتراتيب الدعم ومخالفات أخرى منذ بداية شهر أوت الجاري، وفق نفس المصدر.



