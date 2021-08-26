Babnet Babnet  Om Kalthoum - أنت فين والحب فين  

وزارة النقل تدعو سوّاق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه، الى التلقيح

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 15:39قراءة: 0 د, 32 ث
دعت وزارة النقل واللوجستيك، الخميس، سوّاق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه الذين لم يتلقّوا بعدُ التلقيح والمسجلين بمنظومة "ايفاكس"، الى الالتحاق بالمراكز المعدة للغرض من قبل الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس مصحوبين ببطاقتهم المهنية، وذلك للقيام بعملية التلقيح.

وبينت الوزارة في بلاغ لها، ان هذا الاجراء يهم سوّاق التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي موضحة انه سيتم تحديد المواعيد من قبل الشركات المعنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة الوزارة معاضدة المجهود الوطني لمجابهة الفيروس كوفيد 19، حرصا منها على الرفع من نسق الحملة الوطنية للتلقيح وعلى سلامة كافة العاملين بالقطاع برا وبحرا وجوا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231332



En continu

Toutes les news

الخميس 26 أوت 2021 | 17 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
32°
Babnet34°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2337°-2531°-2532°-23
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة