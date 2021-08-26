وزارة النقل تدعو سوّاق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه، الى التلقيح

دعت وزارة النقل واللوجستيك، الخميس، سوّاق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه الذين لم يتلقّوا بعدُ التلقيح والمسجلين بمنظومة "ايفاكس"، الى الالتحاق بالمراكز المعدة للغرض من قبل الشركات الجهوية للنقل وشركة نقل تونس مصحوبين ببطاقتهم المهنية، وذلك للقيام بعملية التلقيح.



وبينت الوزارة في بلاغ لها، ان هذا الاجراء يهم سوّاق التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي موضحة انه سيتم تحديد المواعيد من قبل الشركات المعنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



ويأتي هذا الاجراء في إطار مواصلة الوزارة معاضدة المجهود الوطني لمجابهة الفيروس كوفيد 19، حرصا منها على الرفع من نسق الحملة الوطنية للتلقيح وعلى سلامة كافة العاملين بالقطاع برا وبحرا وجوا.







